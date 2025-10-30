Aggressione all’Old Tom, la Polizia ascolta testimoni e acquisisce i video

Via Neghelli, nel quartiere del pub, Latina

Proseguono le indagini della Polizia di Stato sull’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì nel locale Old Tom di via Neghelli, nel cuore della zona dei pub a Latina.

Secondo quanto riportato da Latina Oggi, gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Questura, stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità dell’autore del gesto, che secondo le prime ipotesi avrebbe avuto le caratteristiche di un vero e proprio atto intimidatorio.

Negli ultimi giorni sono stati ascoltati alcuni testimoni e persone informate sui fatti, oltre ad essere stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso le fasi immediatamente precedenti e successive all’episodio.

L’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 18:30, quando nel locale si trovavano diversi clienti per l’aperitivo. Un uomo di circa 55 anni, arrivato insieme al figlio, avrebbe cercato di chiarire una questione legata a un presunto debito, non direttamente connesso al pub. Secondo quanto emerso, il confronto sarebbe rapidamente degenerato: dalle parole si sarebbe passati agli spintoni e al lancio di alcuni bicchieri, fino a quando un dipendente del locale, nel tentativo di sedare la lite, è stato colpito al volto e ha riportato una ferita.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, mentre i due uomini si sono allontanati prima dell’arrivo delle pattuglie della Polizia.

