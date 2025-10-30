Aggressione all’Old Tom, la Polizia ascolta testimoni e acquisisce i video

Proseguono le indagini della Polizia di Stato sull’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì nel locale Old Tom di via Neghelli, nel cuore della zona dei pub a Latina.

Secondo quanto riportato da Latina Oggi, gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Questura, stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità dell’autore del gesto, che secondo le prime ipotesi avrebbe avuto le caratteristiche di un vero e proprio atto intimidatorio.

Negli ultimi giorni sono stati ascoltati alcuni testimoni e persone informate sui fatti, oltre ad essere stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso le fasi immediatamente precedenti e successive all’episodio.

L’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 18:30, quando nel locale si trovavano diversi clienti per l’aperitivo. Un uomo di circa 55 anni, arrivato insieme al figlio, avrebbe cercato di chiarire una questione legata a un presunto debito, non direttamente connesso al pub. Secondo quanto emerso, il confronto sarebbe rapidamente degenerato: dalle parole si sarebbe passati agli spintoni e al lancio di alcuni bicchieri, fino a quando un dipendente del locale, nel tentativo di sedare la lite, è stato colpito al volto e ha riportato una ferita.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, mentre i due uomini si sono allontanati prima dell’arrivo delle pattuglie della Polizia.