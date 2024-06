Aggressione immotivata a Latina: tunisino denunciato per percosse

Un cittadino tunisino ha aggredito senza motivo un uomo originario del Bangladesh, colpendolo con un pugno nel pomeriggio di ieri a Latina. La vittima, con una evidente ferita al labbro, ha subito avvicinato una pattuglia della polizia durante i rafforzati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore.

Raccontato l’accaduto agli agenti, la polizia ha immediatamente seguito la via di fuga del presunto aggressore, rintracciandolo poco più avanti e portandolo in Questura per le procedure di identificazione, poiché era sprovvisto di documenti. Poco dopo, la vittima si è recata in Questura per sporgere querela nei confronti dell’aggressore. Successivamente, i poliziotti hanno proceduto alla denuncia del tunisino all’Autorità Giudiziaria per percosse.