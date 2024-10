Aggressione in piazza a Latina, intervento della politica

In merito all’aggressione avvenuta la scorsa settimana ai danni del 18enne in centro a LatinaI, per aver difeso due amiche, interviene il mondo della politica con i giovani. I membri del gruppo Fare Latina Giovani in una nota si esprimono così: “Solidarietà al ragazzo vittima dell’ignobile aggressione! È inaccettabile che un luogo che dovrebbe essere sicuro diventi teatro di episodi del genere! Questo non è solo un fatto isolato, ma rappresenta una problematica più ampia che riguarda la sicurezza dei nostri spazi pubblici. Dobbiamo lavorare insieme per ripristinare la sicurezza nei luoghi di ritrovo; ciò significa non solo aumentare la presenza delle forze dell’ordine, ma anche coinvolgere i giovani in iniziative di prevenzione e sensibilizzazione”. Fare Latina Giovani ha anche espresso una forte preoccupazione nei confronti di tutti i giovani della città. “È triste pensare che tanti ragazzi possano trovarsi a dover affrontare situazioni simili. La poca sicurezza all’interno di Latina la rende meno attrattiva per coloro che desiderano trasferirsi qui per studiare. Dobbiamo fare in modo che la nostra città torni a essere un luogo sicuro e accogliente. E dobbiamo farlo unendoci ed essendo noi stessi un supporto alle forze dell’ordine. Dobbiamo condividere proprio tra noi giovani, attraverso esempi positivi, che la violenza non è mai la risposta… solo così potremo sperare di costruire una comunità più unita e sicura”. In attesa di ulteriori sviluppi sull’accaduto, il gruppo si impegna a promuovere un dialogo costruttivo con tutti i movimenti giovanili della città

Interviene anche la Lega giovani che sottolinea:“Non può essere normalità, presto iniziativa in città”

Lega giovani che si esprime con il Coordinatore Regionale Marco Pietrandrea e Aurora Attampato della Lega Giovani Latina:“Massima solidarietà al ragazzo che qualche giorno fa è stato vittima di una terribile aggressione in centro a Latina. Episodi di violenza tra giovani, come questo, preoccupano e devono far riflettere, specie se hanno a che fare, come sembra anche in questo caso, con ambienti della criminalità locale. Questa non può essere la normalità per un giovane che si apre al mondo ed è per questo che metteremo in campo un’iniziativa per aprire una riflessione e capire come intervenire, con l’aiuto delle istituzioni locali e dei nostri rappresentanti in Parlamento. È impensabile che una semplice serata trascorsa con gli amici, possa degenerare in atti di violenza! I nostri giovani, e non solo, devono sentirsi liberi e sicuri, senza avere il timore di essere aggrediti per futili motivi. È per questo che la Lega si impegna a garantire una maggiore sicurezza in città e nelle strade. Serve creare un focus su questo che coinvolga non solo i ragazzi ma anche le associazioni e le famiglie per meglio comprendere una generazione che a volte ha difficoltà ad essere compresa nei suoi disagi. Dura condanna nei confronti di ogni forma di violenza”.