Aggressione mortale a Bella Farnia, ucciso un 48enne indiano

Un’aggressione mortale nei confronti di un uomo di nazionalità indiana. E’ accaduto a Bella Farnia, a perdere la vita un 48enne a seguito di un brutale pestaggio nelle campagna della località di Sabaudia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Borgo Grappa che dopo i primi rilievi, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del provinciale di Latina, hanno avviato le indagini per far luce sull’episodio. Sono in corso i primi interrogatori per ricostruire cosa sia accaduto e chi abbia aggredito l’uomo.