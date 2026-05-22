Aggressione nel bar a Terracina, identificati e denunciati 5 giovani

C’è voluta un’attenta analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma alla fine i carabinieri sono riusciti a dare un nome e un volto ai componenti del branco. Cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni, tutti residenti nella provincia di Latina, sono stati denunciati a piede libero dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso.

I fatti risalgono alla serata dello scorso 29 marzo, quando all’interno di un bar del centro cittadino si era consumata una violenta aggressione ai danni di un ragazzo tunisino di 21 anni, domiciliato a Terracina. Le indagini avviate nell’immediato dai militari, basate sull’analisi accurata dei filmati registrati dai sistemi di sicurezza della zona e su una serie di riscontri investigativi, hanno permesso di isolare le posizioni dei cinque giovani, ritenuti i presunti autori del pestaggio.

Le conseguenze per il gruppo, però, potrebbero non limitarsi alla sola sfera penale. I Carabinieri della Compagnia di Terracina stanno infatti completando gli atti per inoltrare alla Questura di Latina la richiesta di misure amministrative di prevenzione, tra cui il Daspo urbano (il divieto di accesso alle aree urbane e ai locali pubblici), per bloccare i cinque soggetti fuori dal circuito dei locali della movida.