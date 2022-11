Agguato ai tifosi del Latina, arrestati cinque ultrà della Turris

Dopo il pareggio di 2-2 sul campo della Turris, è stato un rientro turbolento per i tifosi pontini che hanno seguito la squadra nella trasferta di Torre del Greco. Alcuni tifosi dei padroni di casa sono stati sorpresi dagli agenti del Commissariato locale che transitavano nei pressi del casello autostradale in possesso di alcune mazze ed oggetti contundenti mentre attendevano l’arrivo del pullman con all’interno i tifosi pontini.

In altre circostanze, invece, gli agenti del Reparto Mobile della Polizia hanno notato un altro gruppo di tifosi che ha cominciato a lanciare sassi e oggetti verso il pullman degli ultrà pontini. Per tanto assieme al supporto degli agenti della Digos si è provveduto all’identificazione e all’arresto di 5 persone per possesso di mazze in occasione di manifestazioni sportive e per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.