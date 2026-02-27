Agorà dei ragazzi, focus su ecomuseo e biodiversità urbana

Si è svolto questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, un incontro dedicato ai ragazzi dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, momento di confronto sui temi della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.

All’appuntamento hanno preso parte l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, le consigliere comunali Floriana Coletta e Francesca Pagano, insieme ad Antonio Saccoccio, coordinatore tecnico-scientifico dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino, e a Bruno Fontanarosa, perito agrario e referente del patto di collaborazione “Gli alberi di Nascosa”.

“L’ecomuseo dell’Agro Pontino – afferma Andrea Chiarato – è un processo comunitario che ha come scopo lo sviluppo sensibile locale attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’Agro pontino. È un ente museale territoriale, riconosciuto dalla Regione Lazio e inserito dal 2019 nell’Organizzazione Museale Regionale, che trae origine dall’interpretazione del territorio come ‘passaggio delle acque e delle bonifiche’ per sottolineare come l’acqua sia un fondamentale fattore di condizionamento naturale e culturale”.

L’assessore ha spiegato come l’ecomuseo rappresenti un percorso dinamico, capace di attivare azioni concrete per conoscere, trasformare e trasmettere il patrimonio territoriale alle nuove generazioni. Durante l’incontro si è parlato anche della biodiversità urbana, con particolare riferimento al Parco Susetta Guerrini nel quartiere Nascosa, dove cresce l’orchidea Anacamptis papilionacea, simbolo di un ecosistema prezioso da tutelare.

“Ringrazio i relatori Antonio Saccoccio e Bruno Fontanarosa, le consigliere Pagano e Coletta presenti, il coordinatore dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, prof. Francesco Muollo, i docenti Giovanna Montanaro dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci, Luigia Buono dell’istituto comprensivo Emma Castelnuovo e Raffaella Pirozzi, vice coordinatrice dell’istituto comprensivo Prampolini nonché tutti i ragazzi per la sensibilità dimostrata ad un tema così importante”, ha aggiunto Chiarato.

Nel corso della mattinata i giovani partecipanti sono stati salutati anche dalla segretaria generale del Comune, Alessandra Macrì, che li ha invitati a proporre idee e iniziative da sottoporre all’amministrazione per rafforzare la partecipazione civica e il dialogo con l’ente.