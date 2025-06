Agora Latina, festa di fine anno il 29: club affiliato alla Fiorentina

È tempo di staccare un po’ la spina in casa Agora Latina. Con la stagione calcistica 2024-2025 volta al termine, il club con la Scuola Calcio Élite più “ricca” del territorio, quella con più iscritti, decide di festeggiare al meglio i propri piccoli e talentosi atleti. La location? Casa, naturalmente, il campo “Giannandrea”, dove alle spalle dell’imponente aeroplano della rotonda antistante, nascono i sogni dei più piccoli calciatori pontini.

Un evento, quello previsto per il 29 giugno, volto non solo al clima di festa e serenità, al senso di comunità e allo spirito di club, ma alla presentazione di una gran bella novità: da oggi giocare per l’Agora Latina, equivale ad avere gli occhi addosso della Fiorentina, storico club del massimo livello professionistico italiano. Il perchè? Le due società hanno sottoscritto un accordo di affiliazione. Un grande successo per una realtà pontina come l’Agora che, complici le tante visite avvenute e le tante che verranno, all’enorme Viola Park, l’eccellente struttura situata a Bagno di Ripoli a Firenze, ha “ammiccato” alla grande in Viola, piacendosi a vicenda e instaurando quindi una connessione. Connessione che garantirà non solo un contatto continuo ma una monitorazione vera e propria degli atleti, oltre a visite degli istruttori della Fiorentina, già presenti il 29 stesso.

Inoltre, i piccoli atleti presenti alla serata godranno di un trattamento da superstars, venendo presentati uno ad uno, onorandoli del passaggio sotto la “Porta Dei Campioni”. Poi i fuochi d’artificio, e un sorriso a ciò che verrà.