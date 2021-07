Agora Latina, presenze illustri ai raduni giovanili

La scorsa settimana erano presenti due personaggi del calibro di Andrade Siqueira Jefferson e Matteo Bruscagin. Chi saranno adesso i nuovi ospiti d’onore ai raduni giovanili organizzati da Agora Football Club e Atletico Latina?

Dopo due pezzi da novanta del recente passato del Latina Calcio in Serie C e Serie B, si attendono altri volti noti, oggi e domani pomeriggio presso il campo sportivo Tiziano Righetti di Latina Scalo. Terreno di gioco sul quale vengono valutati e selezionati ragazzi classi 2007-2008-2009, fasce di età per disputare il campionato Esordienti Elite, Under 14 e Under 15 regionale.

La scorsa settimana, tra le presenze di spessore nel panorama calcistico italiano, è stato notato anche Simone Canovi, operatore di mercato sempre attento ad individuare profili interessanti in tutta Italia. E chissà che non possa essersi annotato qualche prospetto da lanciare nel calcio professionistico.

Del resto la vittoria di domenica agli Europei ha rilanciato alla grande il “Made in Italy”, mettendo in vetrina calciatori cresciuti nei nostri vivai. Dopo Mattia Perin, tornare a parlare di altri Azzurri pontini sarebbe motivo d’orgoglio.