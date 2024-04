Agricoltura, 25 milioni dalla Regione Lazio ai giovani agricoltori, Sambucci: “Un atto concreto”

Il consigliere regionale Vittorio Sambucci ha accolto con entusiasmo l’iniziativa della Regione Lazio di destinare un fondo di 25 milioni per i giovani agricoltori, definendola un passo significativo per sostenere sia i giovani che la tradizione agricola della regione:

“Un atto concreto a sostegno dei nostri giovani e della nostra tradizione agricola. – dichiara Sambucci. Un ringraziamento per il lavoro svolto all’assessore all’agricoltura Giancarlo Righini che, ancora una volta, dimostra sensibilità e giusto interesse verso le giovani generazioni che intendono avviare una attività agricola, e alla Direzione regionale del settore agricoltura e ambiente”.

Ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale e dell’innovazione nel settore agricolo, evidenziando che questo bando favorirà anche i processi di ricomposizione fondiaria e l’adozione di tecniche agricole moderne.

Possono beneficiarne i giovani agricoltori tra 18 e 40 anni (41 non compiuti al momento della presentazione della domanda di sostegno) che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali, come specificato nel bando che rientra nella misura 06 del PSR. I fondi previsti vanno dai 50 fino ai 70mila euro per le zone svantaggiate.