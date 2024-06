Agricoltura e tradizione contadina in Europa: festa a Terracina con Procaccini

Domani sera, a partire dalle ore 20:00, Terracina ospiterà una festa dedicata all’agricoltura, alle tradizioni e alla cultura contadina europea. L’evento si terrà presso la Cooperativa Garibaldi in via Monticchio 36.

Un Evento per l’Agricoltura Europea

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, ha organizzato questo incontro per discutere dell’agricoltura e per stare insieme attraverso musica e convivialità. Tanti gli ospiti presenti: il sen. Nicola Calandrini, gli assessori regionali Giancarlo Righini ed Elena Palazzo, i consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, e Civita Di Russo, anche lei candidata alle elezioni europee per Fratelli d’Italia. La serata prevede anche un momento di intrattenimento con l’attore Martufello.