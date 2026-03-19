Ai domiciliari ma con la droga in casa: arrestato per spaccio

Era già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio, ma è stato trovato nuovamente in possesso di sostanza stupefacente. Per questo un uomo classe 1991 è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Il fatto è emerso durante un controllo effettuato dagli agenti della Squadra Volante, impegnati nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Giunti presso l’abitazione, i poliziotti hanno notato un atteggiamento sospetto e segnali riconducibili alla presenza di droga.

A quel punto è scattata la perquisizione, eseguita con il supporto della Squadra Mobile, che ha portato al rinvenimento di cocaina suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento, elementi ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.