Ai domiciliari portava il cane a spasso: nuovi guai per un giovane

I carabinieri di Terracina nella giornata di venerdì hanno tratto in arresto, per evasione, un giovane agli arresti domiciliari del posto, colto per strada, a passeggio con il proprio cane. Il ragazzo era sottoposto a misura cautelare, a seguito del suo arresto per i fatti accaduti la notte dello scorso 7 settembre quando, tra Terracina e San felice Circeo, assieme ad altri quattro giovani, di cui tre minori, hanno sparato all’impazzata con un fucile a piombini, ferendo 7 persone.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di ieri.