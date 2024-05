AIA Latina, un tripudio sezionale per la festa di fine anno

Quest’anno la Sezione AIA di Latina ha deciso di fare veramente le cose in grande. La nuova sede inaugurata in via Garibaldi, in pieno centro a Latina, a soli due passi da Piazza del Quadrato.

Alla presenza di associati e giornalisti, a fare gli onori di casa è stato il presidente Fiore Pressato, a capo della Sezione pontina da ben 14 anni. Inaugurazione ufficiale che si è svolta alla presenza del presidente nazionale dell’AIA, Carlo Pacifici e dell’Assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune Di Latina, Andrea Chiarato.

La banda di fischietti pontini si è poi spostata presso l’Hotel Fogliano new life, dove grazie alla conduzione del vicepresidente del Comitato Regionale Arbitri, nonché altra storica colonna della Sezione di Latina, Cristiano Partuini, sono stati assegnati i premi sezionali di fine stagione.

Presenze importanti sui tavoli del Fogliano, presente l’ex allenatrice di Milan femminile e Viterbese Carolina Morace, nonché l’ex arbitro internazionale Veronica Vettorel. Presente, anche seppur a distanza, con un video, Daniele Orsato.

Una bellissima serata, che conferma la voglia del movimento arbitrale di Latina di essere una famiglia e di migliorarsi costantemente, rimanendo sempre insieme, secondo i dogmi del valore associativo.

Valori associativi rammentati dal presidente Fiore Pressato, che ha dichiarato:

“È una soddisfazione per me giunto ormai al 14esimo anno di presidenza, sento di aver formato i dirigenti del futuro. È una cosa di cui andare molto fieri, ho un gruppo di collaboratori spettacolare.”

I PREMI:

PREMIO MONTEMURRO: LORENZO VOTINO

PREMIO CAVALCANTI: MARCO MASTROBATTISTA

PREMIO FRANCIONI: EDOARDO BENCIVENGA

PREMIO GRANINI: CRISTIANO PARTUINI

PREMIO LOFFREDO: GIOVANNI IAIA

PREMIO CINTO: GIUSEPPE FIDALEO

PREMIO MARTELLA: LEONARDO MARINI

PREMIO SERRATORE: LORENZO IANNARELLI