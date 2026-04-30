AIR Campania si prende il Sud Pontino: gestirà il trasporto pubblico per 9 anni

AIR Campania si espande oltre i confini regionali e si aggiudica il lotto “Sud Pontino” del trasporto pubblico locale nel Lazio. La gara, bandita da Astral, riguarda l’affidamento per nove anni del servizio su gomma in un’ampia area del basso Lazio.

L’azienda campana, in qualità di capogruppo, ha ottenuto il lotto 11 partecipando in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con Tper e Autolinee Pubbliche Sap. Il servizio prevede circa 4 milioni di chilometri l’anno, per un valore complessivo di 58,6 milioni di euro nell’intera durata della concessione.

Il bacino interessa oltre 250mila abitanti e comprende 17 comuni del Sud Pontino: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia e Terracina.

Si tratta di un’area strategica di collegamento tra Lazio e Campania, dove l’integrazione dei servizi punta a rendere il trasporto pubblico più efficiente e meglio coordinato.

Per AIR Campania è un ulteriore passo nel percorso di crescita avviato negli ultimi anni. Dopo le recenti aggiudicazioni dei lotti 2 e 3 in Campania, l’azienda rafforza così la propria presenza anche fuori regione, consolidando una dimensione sempre più interregionale.

“Questo risultato è importante, ma non rappresenta un punto di arrivo”, ha dichiarato l’amministratore unico Anthony Acconcia. “Le nuove concessioni ci garantiscono stabilità, ci permettono di programmare meglio, investire e migliorare il servizio, restando presenti in modo concreto nei territori”.

Con le nuove aggiudicazioni tra Campania e Lazio, AIR Campania si avvicina a un valore complessivo di gare pari a circa un miliardo di euro. Un salto dimensionale significativo per la società, oggi interamente partecipata dalla Regione Campania, che conta oltre 1.200 dipendenti, più di 800 autobus e una rete che serve 323 comuni, con 30 milioni di chilometri percorsi ogni anno.