Al “Caporuscio” decide Jefferson: Anzio – Real Monterotondo 1-0

Un gol di Jefferson regala all’Anzio tre punti preziosi e una vittoria pesante contro il Real Monterotondo, al termine di una gara intensa e combattuta sul del “Caporuscio” di Pontinia per l’ottava giornata del girone G di Serie D. Entrambe le squadre si presentavano a quota sei punti e con la volontà di dare continuità ai propri risultati: ne è uscita una sfida equilibrata, giocata a viso aperto.

La prima parte di gara è di studio, con poche occasioni ma tanta aggressività in mezzo al campo. L’Anzio prova a sfruttare un errore difensivo degli ospiti: Jefferson si infila tra i centrali, ma il provvidenziale intervento di Contucci nega il vantaggio ai padroni di casa. Al 29’ arriva la replica del Monterotondo con Armini, che sfiora la traversa con un destro potente da fuori area.

Dopo l’intervallo, i ritmi si alzano. Al 48’ Jefferson si trova a tu per tu con Merlini, ma il portiere ospite compie un autentico miracolo, salvando il risultato. L’Anzio però cresce e al 67’ sblocca la partita: su un cross basso e tagliato, Cori anticipa tutti di testa e serve Jefferson, che da pochi passi non perdona e insacca l’1-0.

Il Real Monterotondo reagisce, spingendo con generosità ma lasciando ampi spazi in difesa. L’Anzio sfiora il raddoppio in contropiede con De Gennaro, che calcia addosso a Merlini, e nel finale con Salvador, il cui colpo di testa viene ancora respinto dal portiere ospite, tra i migliori in campo.

Al triplice fischio esplode la gioia dei biancoblù, che con questo successo salgono a nove punti in classifica e guardano con fiducia al prossimo impegno contro l’Atletico Lodigiani, reduce dal pari esterno con il Monastir.