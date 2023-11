Al Circolo Cittadino arrivano i Neos Saxophone Ensemble

Appuntamento con il prossimo dei ”Concerti d’autunno” organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica al Circolo Cittadino di Latina venerdì 17 novembre, alle ore 18. Sarà un viaggio musicale con il Neos Saxophone Ensemble, spaziando da Händel a Astor Piazzolla, fra trascrizioni e arrangiamenti, e brani originali per quartetto di sax.

Il Neos Saxophone Ensemble è formato da un doppio quartetto di saxofoni, i cui componenti sono tutti allievi ed ex allievi provenienti dal Conservatorio di Musica di Latina. Per quest’occasione, l’ensemble si presenta in formazione di quartetto – Stefano Nanni saxofono soprano, Simone Vecciarelli saxofono contralto, Marcos Palombo saxofono tenore e Michael Morelli saxofono baritono – con un programma originale che alterna brani più popolari a musica di più raro ascolto.

Il concerto si apre con la trascrizione del celebre brano strumentale L’arrivo della Regina di Saba di Georg Friedrich Händel, dal carattere breve e vivace tratto dall’oratorio Solomon. Segue un’altra trascrizione, quella del Divertimento in re maggiore per archi K136 composta da un appena sedicenne Wolfgang Amadeus Mozart a Salisburgo, fra movimenti di danza e passaggi virtuosistici, improntati ad un classicismo sereno e molto equilibrato. Si passa al tardo Ottocento con la Holberg Suite del norvegese Edvard Grieg, un lavoro del 1884, dal sottotitolo “Suite in stile antico” basato su danze del XVIII secolo, composta in occasione della celebrazione dei duecento anni dalla nascita dell’umanista e drammaturgo danese Ludvig Holberg. L’omaggio all’Argentina e al suo compositore forse più conosciuto ed eseguito, Astor Piazzolla, sarà con due suoi celebri tanghi Oblivión e Adiós Nonino quest’ultimo scritto nel 1959, appresa la notizia della improvvisa scomparsa del padre, don Vicente Piazzolla, familiarmente chiamato Nonino. Il concerto si completa con Saxophone Quartet di Aldemaro Romero, compositore venezuelano fra i più prolifici del sud America del Novecento, nella cui musica risuonano melodie e ritmi caraibici, jazz, musica popolare e tradizione classica.