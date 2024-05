Al conservatorio Gennaro Desiderio e Giovani Filarmonici Pontini

Torna a Latina il Maestro Gennaro Desiderio, appena rientrato da una spettacolare tournée negli Stati Uniti, con una performance che abbraccia due secoli di musica: Kreisler, Massenet, Piazzolla passando per le colonne sonore del M° Premio Oscar Ennio Morricone. La sua esibizione è accompagnata dall’Orchestra dei Giovani Filarmonici Pontini questo sabato 11 Maggio alle ore 21.30 presso l’Auditorium di Santa Domitilla a Latina in viale De Chirico. Con l’esibizione del violinista partenopeo di fama internazionale prende il via la rassegna “Musica e Teatro a S. Domitilla 2024” che vedrà impegnati I Giovani Filarmonici diretti dal M° Stefania Cimino in tre degli otto appuntamenti in cartellone. La rassegna “Musica e Teatro a Santa Domitilla” proseguirà poi domenica 19 maggio con “Viaggio nella canzone d’autore italiana” quando ad esibirsi accompagnati da I Giovani Filarmonici Pontini ci saranno le splendide voci di Laura Sangermano e Tommaso Quaranta. Si chiuderà con una serata speciale la partecipazione dell’Orchestra dei Giovani Filarmonici Pontini, alla rassegna di Santa Domitilla, venerdì 24 Maggio, con lo spettacolo “L’Uomo che piantava gli alberi” con Alessio Ingravalle e il coro dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Latina. Il ricavato della serata sarà devoluto alla casa famiglia Mamma Tina. A dare il via alla rassegna sarà quindi il Maestro Gennaro Desiderio, diplomato al prestigioso Conservatorio ‘San Pietro a Majella’ di Napoli, vincitore di numerosi premi musicali che suonerà insieme all’Orchestra dei Giovani Filarmonici Pontini, diretta dal Maestro Stefania Cimino, questo sabato 11 Maggio alle ore 21.30 all’Auditorium di Santa Domitilla a Latina, il concerto è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Latina. Gli altri spettacoli in cartellone di “Musica e Teatro a S. Domitilla 2024” sono: martedì 4 giugno con il recital “Tra le siepi di rovo e d’albaspina”; venerdì 7 giugno con “Un viaggio nella musica napoletana”; sabato 15 giugno con “Swing italiano anni ’40 – ’50 e ’60”; lunedì 24 giugno con lo spettacolo “Matilda” e mercoledì 3 Luglio con il concerto/spettacolo “Forum: la musica è uguale per tutti?!?”

Info e biglietti: 327 291 8739 oppure giovanifilarmonici.pontini@gmail.com.