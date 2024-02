Al Fanuzzi nel segno di Fabrizi, a Brindisi passa il Latina

Doppietta di Luca Fabrizi che permette al Latina Calcio di tornare a vincere in trasferta, 3 punti fondamentali strappati in quel di Brindisi dopo essere andata sotto ad inizio secondo tempo.

Latina che ora fa un passo in avanti importante verso la zona play-off, rimontando con il cuore una gara che sembrava compromessa.

LA CRONACA

Primi dieci minuti caratterizzati da grande equilibrio. Agli otto assenti già annunciati nella giornata di ieri, quest’oggi il Latina si è visto costretto a rinunciare anche a Di Livio. Il capitano ha accusato un risentimento muscolare, aggiungendosi alla lista di lungo degenti alla quale mister Fontana ha dovuto fare di meno.

È al 23’ il primo squillo importante del match nerazzurro, D’Orazio conclude in porta direttamente da centrocampo, ma Saio è attento e alza la sfera sopra la traversa, negando l’eurogol all’avversario.

Positivo l’approccio alla gara da parte del Brindisi, obbligato a vincere per non compromettere ulteriormente la sua rincorsa all’obiettivo salvezza, che ora, con la sconfitta, appare ancor più ardua.

Al 41’ una delle poche occasioni del match a firma di Del Sole, che conclude con il mancino dai venti metri trovando la deviazione in corner da parte di Saio.

Il primo tempo termina a reti bianche, con il Latina padrone del campo. Sono i padroni di casa invece, a sbloccare il risultato.

Al 51’, Johan Guadagno interviene con un gran riflesso sul colpo di testa ravvicinato di Bunino, ma non può nulla sul successivo tap-in di Trotta, è 1-0 Brindisi.

Una girandola di cambi che porta forze fresche al Latina che da squadra si rimette in carreggiata al 65’.

Cross da sinistra di D’Orazio verso il falco Luca Fabrizi che, a due passi dalla linea di porta, anticipa il diretto marcatore e non lascia scampo a Saio: 1-1.

Conclusione mancina di D’Orazio dal limite, Saio respinge nella zona di Fabrizi che non sbaglia da posizione centrale: il Latina segna due gol in sei minuti e passa in vantaggio al Fanuzzi 1-2.

Qualche protesta da parte del Brindisi in seguito al raddoppio di Fabrizi, ma il direttore di gara non ha avuto alcun dubbio nel convalidare la marcatura del numero 29 nerazzurro. Latina che può giocare con l’orologio e ciò porta ad una grande vittoria esterna per i nerazzurri di Fontana. 34 i punti raccolti fin’ora dal Latina che ora non ha intenzione di fermarsi per rimarcare le ambizioni playoff dell’ambiente.

IL TABELLINO

Brindisi 1 –2 Latina Calcio 1932

Brindisi (3-5-2): Saio, Vona, Monti (84’ Vantaggiato), Speranza (84’ Labriola), Bunino, Petrucci (76’ Guida), Bonnin, Bellucci, Calderoni, Trotta, Bagatti (65’ Pagliuca). A disposizione: Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Pinto, Spingola, Merletti, Galazzini, Opoola, Zerbo. Allenatore: Roselli.

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Mazzocco (59’ Perseu), Riccardi, De Santis (59’ Vona E.), D’Orazio (78’ Fella), Crecco, Del Sole (90’ + 3’ Scravaglieri), Fabrizi (78’ Capanni), Rocchi, Paganini, Di Renzo. A disposizione: Fasolino, Sorrentino, Rozzi, Scravaglieri, De Maio. Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Marco Croce di Nocera Inferiore.

Quarto Ufficiale: Matteo Cavacini di Lanciano.

Marcatori: 50’ Trotta (B), 64’ Fabrizi (L), 70’ Fabrizi (L)

Ammoniti: 5’ Bellucci (B), 13’ Del Sole (L), 22’ Mazzocco (L), 37’ Calderoni (B), 54’ Paganini (L), 58’ Vona (B), 90’ Labriola (B)

Recuperi: 0’ pt. 4’ st.

Angoli: Brindisi 5 Latina Calcio 1932 3

Spettatori totali 600 circa di 50 ospiti.