Al Fellini di Pontinia Colangeli porta in scena Dante

Il cartellone del Teatro Fellini di Pontinia entra nel vivo con un nuovo appuntamento che unisce parola, musica e partecipazione del pubblico. Sabato 28 marzo, alle ore 21, salirà sul palco Giorgio Colangeli con lo spettacolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, affiancato dal chitarrista Tommaso Cuneo.

Si tratta di una proposta teatrale che rilegge in chiave contemporanea la Divina Commedia, trasformando i versi di Dante in un’esperienza viva e condivisa. Colangeli, premiato con il David di Donatello, guida gli spettatori in un percorso tra i canti più celebri dell’opera, affidandosi esclusivamente alla forza della memoria e dell’interpretazione. Accanto a lui, la musica dal vivo accompagna e amplifica il racconto, creando un dialogo costante tra suono e parola.

Uno degli elementi distintivi dello spettacolo è il coinvolgimento diretto della platea: saranno infatti gli stessi spettatori a scegliere, di volta in volta, i canti da ascoltare, contribuendo a rendere ogni replica unica. Un’impostazione che abbatte la distanza tra attori e pubblico e restituisce alla poesia una dimensione collettiva.

L’appuntamento arriva dopo il successo registrato nelle precedenti serate della stagione, tra cui il tutto esaurito per “Il Burino Gentiluomo” con Martufello. Un segnale positivo per la programmazione del teatro pontino, che sta registrando una crescente partecipazione anche per proposte meno convenzionali.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico Pierluigi Polisena, che ha sottolineato l’interesse dimostrato dal pubblico e la volontà di proseguire su un percorso artistico orientato alla qualità e alla sperimentazione.

La stagione proseguirà poi sabato 11 aprile con “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola”, spettacolo in cui Pippo Franco ripercorre la propria carriera tra comicità e riflessione.

Per quanto riguarda le informazioni pratiche, il botteghino del Teatro Fellini è attivo dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Per biglietti e abbonamenti è possibile contattare i numeri dedicati oppure consultare il sito ufficiale del teatro.