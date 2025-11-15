Al “Francioni” passa il Cosenza, il Latina chiude in 10 uomini

Al “Francioni” va in scena la 14esima giornata in diretta del Girone C di Serie C Sky Wi-Fi tra Latina Calcio 1932 e Cosenza. Due squadre molto diverse ma in connessione nello stesso spirito: quello dei tre punti. I nerazzurri di Bruno, tecnico in difficoltà e che potrebbe giocarsi tutto nella gara di oggi, gioverebbero non poco della vittoria, vista la classifica corta.

Stesso discorso per il Cosenza di Buscè, bisognoso di punti nonostante il momento positivo per continuare a dire la loro in ottica promozione al cospetto di Salernitana, Catania e Benevento, con quest’ultima orfana di Gaetano Auteri, esonerato dopo l’ultima vittoria.

Due squadre quindi pronte a battagliare sul prato verde del Comunale di Latina, e unite nel ricordo: quello di Salvatore Garritano, leggenda di entrambi i club che verrà ricordata nel pre-gara.

LatinaCorriere.it sarà al “Francioni” per raccontarvi tutte le emozioni del pre-gara, dei novanta e più minuti e della sala stampa in diretta di Latina contro Cosenza. Tutto questo e molto altro, su www.latinacorriere.it. Restate con noi!

Le formazioni ufficiali

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Marenco, Parodi; Ercolano, Hergheligiu, Porro, Pellitteri, Quieto; Parigi, Fasan. Allenatore: Alessandro Bruno

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; D’Orazio, Dalle Mura, Caporale, Ferrara; Langella, Kouan, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. Allenatore: Antonio Buscé

Latina – Cosenza: la diretta della partita

Una gara difficile fin dalle prime battute per un Latina scarico, privo di idee, che ha provato comunque a dire la sua facendo leva sulla qualità dei giocatori impiegati da mister Bruno. Il risultato finale dice 0-1 in favore degli ospiti, lontani dalle solite prestazioni che gli hanno consentito di conquistare il quarto posto in classifica. Nel secondo tempo poco spazio per il gioco, che ha lasciato spazio a continue perdite di tempo avversarie e tentativi – poi vanificati – dei padroni di casa senza capo né coda.

FT: Triplice fischio di Massari, si va sotto la doccia! Sconfitta cocente per il Latina che, dopo la trasferta di Siracusa, fatica ancora a trovare punti. Poco da salvare nel club di casa, che ha provato a fare la sua partita contro un Cosenza spento ma solido in fase difensiva, che può continuare la cavalcata verso la vetta

90’+4′ – Si riferma il gioco, crampi per Langella. Prova a giocare col cronometro ora la squadra di Buscé

90’+1′ – Prova ad approfittarne il Cosenza, ora quotato all’attacco per cercare di bissare il vantaggio in un finale da incubo per i nerazzurri

Concessi sei minuti di recupero

89′ – Arriva la rettifica da parte dell’arbitro: espulso Dutu, Latina in 10 uomini

86′ – Controllo al VAR per possibile espulsione: Dutu trattiene Kouan lanciato verso la porta difesa da Mastrantonio. Giallo per il centrale romeno, ma occhio alla decisione di Massari

84′ – Maglie serratissime per il Cosenza, fatica a penetrare nella trequarti la squadra di Bruno, ormai in totale controllo del gioco

79′ – Continua a spezzettare il gioco il Cosenza: esce Florenzi e dentro Aschour. Fuori anche Mazzocchi per far spazio a Dametto

78′ – Non si gioca da qualche minuto al “Francioni”. Rimasto a terra Florenzi

75′ – Crampi per Porro, arriva il cambio per lui e Pellitteri: dentro Ciko e Pannitteri

72′ – Assedio continuo del Latina in area rossoblu. La squadra di Bruno fatica però a trovare l’ultimo passaggio per arrivare a vis a vis con Vettorel

67′ – Occasione Latina: Riccardi col piazzato da casa sua va vicino al pari nerazzurro

66′ – Cambia anche il Cosenza, con Cannavò e Contiliano dentro al posto di Garritano e Ricciardi

62′ – Partita maschia: tante interruzioni contribuiscono a non far decollare il gioco

60′ – D’Orazio prova la botta da fuori e sfiora il goal da antologia. Bruno ne approfitta per cambiare: dentro De Ciancio e Di Giovannantonio per Hergheligiu e Fasan

59′ – All’ora di gioco manca linfa al gioco del Latina. Bruno manda a scaldare più di qualche uomo, tra cui Di Giovannantonio, fresco di primo goal tra i professionisti

53′ – Fraseggia bene il Latina tra le linee riuscendo a trovare la via per la porta difesa da Vettorel. Parigi colpisce la sfera col destro, grande risposta del portiere classe 2000

51′ – Buono spunto di Porro sull’out destro che mette un traversone perfetto per Parigi. Stacca l’ex Rimini, trova deviazione e conquista corner

46′ – Si riparte così come si era terminato: nerazzurri in possesso e che cercano di scardinare la difesa di D’Orazio e compagni. Li aspetta il Cosenza

Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo al “Francioni”!

HT – Fischia due volte Massari, squadre a riposo dopo 45 minuti in cui si è visto un Cosenza attendeista dopo il goal arrivato al secondo minuto di gioco. Il Latina, che ha manovrato tanto il pallone in mezzo al campo, ha sempre fatto fatica a trovare la via che conduce alla porta di Vettorel, patendo gli scontri fisici con i difensori ospiti. Continua, dunque, la striscia di partite del club di Piazzale Serratore senza segnare goal nella prima frazione.

45’+1′ – Prova l’assedio in area avversaria il Latina

45′ – Concessi tre minuti di recupero

44′ – Subito dall’altra parte il Latina con Porro che prova a cercare Parigi. Si spegne tra le mani di Vettorel la girata dell’ex Rimini

43′ – Ci prova ancora il Cosenza con Ricciardi. Pallone neutralizzato da Mastrantonio

40′ – Angolo per il Latina: Riccardi sempre a cercare Marenco, che non trova l’impatto con la sfera

37′ – Ammonito Marenco per un fallo su Florenzi

34′ – Riccardi rischia il pasticcio perdendo palla a metà campo e permettendo al Cosenza di avanzare. Poi Ercolano a chiudere con un intervento ruvido, calcio di punizione per gli ospiti

33′ – Parigi prova a dare la scossa con un destro di prima intenzione da fuori. Palla alta, ma il Latina ora spinge

32′ – Non ci sono gli estremi per il penalty secondo Massari, si riprende col possesso in mano ai nerazzurri

28′ – Si va al VAR per un possibile calcio di rigore per il Latina! Pellitteri viene steso in area di rigore da Langella

26′ – Tanta imprecisione da parte del Latina, che fatica ad impostare. Sino ad ora Vettorel è spettatore non pagante del match

22′ – Problemi per Quieto, costretto ad abbandonare il campo anzitempo. La mossa di Bruno a poco prima della mezz’ora è Riccardi.

20′ – Cosenza ancora pericoloso, stavolta con Garritano che, cercato da Mazzocchi, prova il piazzato a sorprendere Mastrantonio. Sicura la risposta dell’estremo difensore del Latina.

19′ – Comincia a prendere campo il Cosenza, che prova a farsi sotto nella trequarti avversaria

14′ – Possesso palla tutto nerazzurro, col Latina che prova a spingere sulla sinistra sfruttando le incursioni di Ercolano

10′ – Prova a farsi sotto la squadra di casa. Buona la risposta difensiva del Cosenza.

6′ – Latina subito a rincorrere, in una gara che, fin dai primi scampoli di gioco, si mette in salita per gli uomini di Bruno

3′ – Goal del Cosenza. Mazzocchi sfrutta una disattenzione difensiva e beffa Mastrantonio con un rasoterra a tu per tu con l’estremo difensore ex Roma

2′ – Subito occasione Latina: Quieto dalla bandierina cerca e trova capitan Marenco che per poco non trova la rete

1′ – Pronti, via! Inizia la gara al “Francioni”

Pre-partita: Ne cambia ben cinque Bruno per contenere l’avanzata del Cosenza in terra pontina. Prosegue il riscaldamento delle due squadre a poco dall’inizio della partita, sotto gli occhi vigili del mister e dei supporters nerazzurri. Si attende solo il fischio di inizio dell’arbitro, poi si entrerà nel vivo di Latina-Cosenza, gara nel ricordo di Salvatore Garritano, scomparso due giorni fa e ricordato da entrambe le squadre. In campo per gli ospiti oggi il nipote, Luca.