Al Museo Cambellotti la rassegna di documentari sulla fotografia

Debutta a Latina una nuova iniziativa dedicata ai grandi maestri dell’immagine. Nell’ambito del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, in programma dal 7 al 31 maggio, il Museo Duilio Cambellotti ospiterà una rassegna di documentari e film dedicati alla fotografia.

Cinque appuntamenti serali, tutti alle 21, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra protagonisti italiani e internazionali: si parte con Ferdinando Scianna, per proseguire con Oliviero Toscani, fino al confronto tra Mimmo Jodicee Francesco Jodice.

Spazio anche ai grandi nomi della scena mondiale, con un omaggio a Sebastião Salgado e la chiusura dedicata a Gianni Berengo Gardin, alla presenza dei registi e di ospiti speciali.

Le proiezioni saranno gratuite, con prenotazione obbligatoria, e il museo resterà aperto fino alle 23. Un’occasione per trasformare gli spazi espositivi in un luogo di incontro e riflessione sulla fotografia contemporanea.