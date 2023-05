Al Museo Giannini gli “Àrsi & Tèsi” con il ‘Canto degli Uccelli’

‘Il Canto degli Uccelli – Polifonie di primavera a quattro voci‘ , questo il titolo del concerto polifonico che il gruppo vocale “Àrsi & Tèsi” eseguirà questa sera negli spazi del MUG Museo Giannini in via Oberdan a Latina, con inizio alle 18:15.

Programma vivace di brani evocativi e ritmati incentrati sulla primavera, tra i quali lo spettacolare “Canto degli Uccelli” di Clément Janequin, compositore francese di larghissima fama nel Rinascimento. Verranno poi eseguiti madrigali, chansons e villanelle di provenienza inglese, spagnola, tedesca e francese, oltre che italiana, che gli spettatori potranno apprezzare anche grazie a testi e traduzioni scritti.

Il gruppo vocale Àrsi & Tèsi è composto da Monica Di Maria (soprano), Silvia E. Pasquali Coluzzi (alto), Vincenzo Verrengia (tenore), Tony Corradini (basso e direzione).

L’ensemble si dedica all’esecuzione di musica polifonica sacra e profana, con repertorio e prassi esecutiva incentrati sul Cinquecento e sul primo Seicento europeo, riservando speciale attenzione a raccolte madrigalistiche italiane meno frequentate. Si esibisce a parti reali, anche con strumentisti, e ha partecipato a numerosi festival e rassegne musicali, quali le Settimane Barocche di Brescia, il Marco Scacchi di Gallese, il Monteverdi Festival di Cremona, il Festival Internazionale di Musica Antica “Marco Schacchi” di Vilnius e l’Early Music Festival del Conservatorio di Latina. Ha inciso una raccolta di polifonie sacre inedite a doppio coro di Giovanni Maria Nanino per Toccata Classics e le raccolte di madrigali “Il Trionfo di Dori” e “I Diporti della Villa in ogni stagione” per Tactus.

Robin Corradini in veste di presentatore accompagnerà il pubblico attraverso le note.

L’ingresso è gratuito e il concerto durerà un’ora.