Al Nicolosi primi passi verso la riqualificazione del quartiere

Un sopralluogo operativo fra i vertici di Ater Latina ed i tecnici dell’impresa appaltatrice per procedere all’avvio dei lavori di ristrutturazione della palestra e della sala polifunzionale della scuola De Amicis. Questa mattina nel quartiere Nicolosi a Latina si sono mossi i primi passi per quello che è solamente un intervento che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione di uno dei quartieri più degradati del capoluogo pontino.

“Dopo un intenso lavoro progettuale in collaborazione con il Comune di Latina, di tecnici e addetti ai lavori – ha detto il presidente di Ater, Enrico Dellapietà – inizia a prendere forma la riqualificazione di tanti edifici e strutture che ormai erano divenute inutilizzabili. I fondi del Pnrr – ha continuato – sono stati fondamentali e costituiscono un’occasione per il rilancio di aree che necessitavano da tempo della messa in sicurezza dei vari edifici e di risanamento per offrire all’intero quartiere maggiori servizi”.

“Un grande passo verso il miglioramento della qualità della vita del quartiere Nicolosi – ha detto il direttore generale di Ater, Massimo Monacelli -. L’intervento prevede l’adeguamento degli impianti, la ristrutturazione degli spazi interni e la riqualificazione degli spazi esterni con la creazione di nuove aree dedicate allo sport all’aria aperta. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti delle scuole adiacenti ed all’intera cittadinanza un ambiente accogliente e stimolante, dove si possa praticare attività fisica in sicurezza e comfort”. La consegna dei lavori, realizzabili attraverso i fondi del Pnrr, è stata affidata all’impresa esecutrice “Costruzioni stradali e Consolidamenti” e la fine dei lavori è prevista entro il 2026.

L’importo del finanziamento destinato alla realizzazione della imponente ristrutturazione, che per entrambe le strutture ammonta complessivamente a 2.690.636,00 €, consente di restituire alla città edifici che sembravano irrecuperabili e destinati a un sempre maggiore degrado.

Relativamente alla palestra il progetto prevede la ristrutturazione integrale dell’edificio mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere agibile e funzionale la struttura. Per quel che riguarda le opere esterne, il progetto prevede l’integrale riqualificazione delle aree esterne. Tra gli interventi previsti c’è un nuovo impianto elettrico esterno per la posa di pali di illuminazione. Nuova sarà anche la viabilità interna con aree di sosta. Ancora, la piantumazione di nuove essenze arboree per la realizzazione di siepi e la realizzazione di un campo da basket e di una piccola area destinata a attività ginnica all’aperto. Nel progetto anche la realizzazione di postazioni di video sorveglianza che garantiranno maggiore sicurezza.