Al Palasport di Pontinia la prima edizione del Memorial a Francesco Mansutti

“Un canestro per te”, questo il nome della prima edizione del triangolare di Pallacanestro organizzato dalla Virtus Basket Pontinia in ricordo di Francesco Mansutti vittima di un’incidente nell’azienda di famiglia il 16 marzo scorso a Cisterna. Il Memorial andrà in scena al palazzetto di Pontinia nella tre giorni del 22,23 e 24 settembre.

Francesco Mansutti, prima studente modello, quindi imprenditore di successo, appassionato e innamorato della pallacanestro, ha iniziato a muovere i primi passi a Cisterna con la Nuova Futura ASD, proseguendo il suo percorso giovanile alla Fortitudo Cisterna e SMG Cestistica Latina, per poi giocare nelle categorie superiori con le società SPO San Paolo Ostiense e ASD Petriana Basket 1929, fino a terminare (!) la sua carriera proprio nelle fila della Virtus Basket Pontinia, tutte società partecipanti al torneo, conciliando con grande sacrificio, passione e spirito di abnegazione lo studio, prima e il lavoro dopo, con lo sport, al quale non aveva mai rinunciato.

Durante la conferenza stampa la Dottoressa Martina Telesca ci intratterrà brevemente sull’importanza dello sport nel lifestyle e il suo impatto nella salute e nel sociale, tema sempre caro a Francesco, come a tutti noi.

Al torneo parteciperanno 6 squadre, cui va un ringraziamento particolare per aver subito condiviso l’iniziativa , di cui 3 partecipanti al campionato divisione regionale 1 (Virtus Basket Pontinia, ASD Petriana Basket 1929, Fortitudo Cisterna), 1 partecipante al campionato divisione regionale 2 (Nuova Futura ASD), 1 partecipante al campionato di serie C (SPO S. Paolo Ostiense), e 1 partecipante al campionato under 19 Gold (SMG Cestistica Latina), il tutto così come da programma e locandina allegati.

Le premiazioni, al termine delle partite, nella mattinata di domenica 24 settembre, vedranno assegnare il Primo trofeo “Un canestro per te “alla società vincitrice, una targa al miglior realizzatore e una targa al Fair Play da assegnare al giocatore che durante il torneo si sarà maggiormente distinto in tal senso.

Si evidenzia peraltro con piacere che il torneo sarà accompagnato, presso l’area esterna al palazzetto, nel pomeriggio di sabato 23 settembre, da un “open day” riservato alle categorie di minibasket e nella mattinata di domenica 24 settembre, presso la tensostruttura di Viale Europa, da un triangolare categoria esordienti tra le squadre della Virtus Basket Pontinia, della Nuova Futura Cisterna e della Pall. Fabiani Formia.