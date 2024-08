Al Parco del Circeo tornano le Passeggiate Poetiche: il programma

La manifestazione culturale ‘Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo è giunta alla sua 14esima edizione. E’ stata ideata e realizzata dall’Associazione Exotique per promuovere e valorizzare il territorio del Circeo e le sue tradizioni, attraverso un cammino lento e il linguaggio delle arti performative, della musica, del teatro in natura e della prosa, per esaltare il patrimonio storico, naturalistico e culturale della zona.

Tra le novità di questa edizione, uno spazio importante della programmazione artistica è rappresentato dal Teatro in Natura, spettacoli teatrali allestiti per l’occasione in un palcoscenico immerso nella natura. Per la prima volta ospiti della rassegna due spettacoli teatrali avvincenti e significativi come ‘Circe’, nella notte di luna piena il 19 agosto per celebrare il legame vitale tra questo territorio con il Mito e con la sua Maga ispiratrice, e ‘Apologia dell’Avventura – La libertà fuori di sé’, con Pietro del Soldà e la musica dal vivo degli Interiors (Valerio Corzani ed Erica Scherl), per stimolare una riflessione condivisa, a testimoniare il ruolo centrale de Le Passeggiate Poetiche come spazio vitale per il confronto e la condivisione di pensieri.

Si conferma inoltre la partnership, consolidata nel tempo, con lo spettacolo ‘discorso sul Mito’ di e con Vittorio Continelli, che in questa edizione si sdoppia in un duplice appuntamento il 31 agosto per grandi e piccoli.

Inoltre, l’edizione agostana delle Passeggiate Poetiche, si propone di sperimentare contenuti innovativi in linea con i propositi della DMO Dai Monti Lepini al Mare, di cui l’Associazione Exotique è soggetto capofila. La DMO avrà uno spazio all’interno di ogni spettacolo con un corner informativo per promuovere il suo progetto di valorizzazione

turistica del territorio della provincia di Latina in modo che sia sempre più partecipato e sostenibile.

Le Passeggiate Poetiche sono appuntamenti con posti limitati a prenotazione obbligatoria ed è richiesto un contributo a sostegno delle attività. Ingresso ai soli spettacoli: libero.

Prenotazioni: info@exotique.it tel. 329.8424810