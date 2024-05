Al Park Hotel il Congresso Nazionale della Failc-Confail

Presso le sale del Park Hotel di Latina si sono conclusi i lavori del VI Congresso Nazionale della Failc-Confail, importante Sindacato Autonomo firmatario dei contratti nazionali dei settori chimico farmaceutico, energie, ceramica, gomma, plastica.

Nella giornata di venerdì 10 maggio 2024 il presidente dell’assemblea, il delegato Agostino Mastrogiacomo, ha invitato a portare i propri saluti e a dare il proprio contributo alle numerose personalità della politica Europea, Nazionale e Regionale oltre alla Presidenza e Segreteria di altre rappresentanze Sindacali e Datoriali. Unitamente ai saluti del Sindaco di Latina , Dottoressa Matilde Celentano , si sono succeduti a parlare il Senatore della Repubblica e Sottosegretario al Ministero del Lavoro On Claudio Durigon, gli Eurodeputati Onorevoli Nicola Procaccini e Matteo Adinolfi, la Parlamentare della Camera On Giovanna Miele ed i consiglieri della Regione Lazio Onorevoli Vittorio Sambucci ed Angelo Tripodi.

Come hanno dato il loro prezioso contributo il Segretario Nazionale UGL Chimici Eliseo Fiorin, Il Segretario Nazionale del sindacato autonomo CLAS Davide Favero, il Presidente nazionale di Unione Artigiani Italiani Gabriele Tullio ed il presidente di Federlazio Marco Picca.

I contenuti sono stati incentrati soprattutto sulla dolorosa questione degli incidenti mortali sul lavoro e sulla necessità di dare prospettive di continuità al lavoro, soprattutto alle generazioni più giovani.

In particolare il sottosegretario al lavoro Senatore Claudio Durigon, su richiesta formale e accorata del segretario nazionale Gianni Chiarato, ha rivelato l’impegno del governo a confermare il decreto “Precoci 41” a partire dal prossimo anno, garantendo quindi la possibilità di accedere alla pensione ,per chi ha questi requisiti ,a partire dal 2025. Da sottolineare l’impegno assunto dall’euro deputato copresidente del gruppo Parlamentare dei conservatori Europei Nicola Procaccini di sostenere le ardue sfide che attendono il mondo del lavoro: innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale che richiedono grande attenzione per coniugare tecnica ed etica del lavoro, passando anche per le politiche che garantiscano la massima sicurezza sul lavoro.

Il tutto si è svolto in un’atmosfera di sincera ammirazione per il segretario Nazionale Gianni Chiarato e per il suo grande impegno come alto dirigente e per la sua umana comprensione e condivisione per la condizione dei lavoratori e lavoratrici italiane, visto che la Failc Confail è un sindacato in forte espansione in ogni regione Italiana.

Grazie a questa modalità di relazione tra dirigenza e iscritti ,improntata al rapporto diretto , umano, solidale , al momento della elezione i delegati tutti( all’unanimità) hanno tributato per alzata di mano collettiva la volontà di chiedere al segretario nazionale Gianni Chiarato, la riconferma della sua nomina e la continuazione del lavoro come da lui attuato.

Al plauso si sono uniti i dirigenti Massimo Margagliano, Mauro Battisti, Ines Tasciotti, Paola Gasbarrone, Giampiero Catone, Anna Moretti ed al Segretario Nazionale della Confederazione Confail Antonio Forcella