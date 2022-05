Al Rosselli di Aprilia l’incontro con Matteo Maria Munno, scrittore di “Underdog”

Si è svolto negli scorsi giorni, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia, un incontro con Matteo Maria Munno, curatore del Libro “Underdog, storie di sfavoriti e altre favole meravigliose”, edito da Battaglia edizioni e che vanta un’ampia platea di autori della redazione di “Crampi Sportivi”.

L’evento, svoltosi in Aula Magna, alla presenza delle classi 1 e 2 A chimico CMB, 1 F IT, 1B Elettronico e, a distanza, della 2D CMB, è stato organizzato dalla referente, la prof.ssa Sabrina Vento.

Fortemente voluto dal Dirigente Scolastico del Rosselli, il Prof. Ugo Vitti, per la sua valenza di stimolo e di incitamento alla ricerca del proprio personale successo, nonchè per rappresentare l’espressione concreta delle espressioni di successo del nostro territorio, l’incontro ha visto anche la partecipazione del Prof. Lorenzo Baio, docente di Lettere dell’Istituto.

Apre il meeting, la prof.ssa Sabrina Vento, la quale saluta i convenuti ed illustra il programma, presentando gli ospiti.

A seguire, il Prof. Baio elabora una breve presentazione del libro e guida il percorso/intervista con il curatore Matteo Munno: “Lo sport – afferma Baio – rappresenta un modo per contrastare fenomeni quali bullismo, cyberbullismo e ogni tipo di violenza, in generale, poiché canalizza l’aggressività umana in qualcosa, come lo sport, di totalmente innocuo.

Questo libro – prosegue il professore – è come un viaggio, che ha come filo conduttore lo sport e l’insegnamento che da esso si desume, quale speranza e voglia di rialzarsi, anche a fronte di pesanti sconfitte, qualsiasi sia il “campo” della nostra vita. Poiché la cosa importante non è vincere, ma esserci”.

“Un Progetto, quello di Underdog – spiega Matteo Munno (che tra l’altro, rivela agli studenti presenti, di essere stato anche lui tra i banchi del Rosselli) – che nasce da una rivista online su un noto social network e che poi diviene libro, grazie al successo mediatico che ottiene. Un libro, che contiene tante storie ed esempi di vittorie, oltre ogni aspettativa”.

Una lettura di ricreazione, leggera, ma che può lasciare, soprattutto a giovani studenti, come quelli del Rosselli, un messaggio che parla di “Non arrendersi mai – prosegue Munno – e di credere nelle proprie passioni.

Un incentivo importante che ci riporta, in primis, proprio al titolo del libro “Underdog”, termine inglese che indica un atleta o una squadra, che vengono dati per sfavoriti, in una competizione sportiva. Un messaggio di speranza – conclude Munno – oltre che un invito a migliorarsi e a trovare nello sport un modo per formare la propria personale forza”.

Il dirigente scolastico che al termine dell’incontro ha incontrato l’autore, lo ha ringraziato per questa preziosa raccolta di testimonianze che rappresentano un concreto faro di speranza per tutti gli studenti , soprattutto nella difficile fase adolescenziale.