Al Teatro D’Annunzio di Latina la 2^ edizione del concerto di Natale “NO WAR”

Sabato 7 dicembre, alle ore 20:30, il Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina ospiterà la seconda edizione del concerto di Natale “NO WAR”, organizzato dal Comitato Provinciale Unicef di Latina. L’evento, il cui ricavato sarà devoluto alle emergenze in zone di guerra, vedrà esibirsi i giovani artisti del Dance Lab, gli attori de “La Bottega degli Errori” e i musicisti del Collegium Musicum, accompagnati dai piccoli alunni delle Scuole Unicef.

Tra gli ospiti d’onore, Andrea Iacomini (Unicef Italia), Lucio Melandri (cooperazione internazionale) e Michela Verga, presidente del comitato provinciale, che farà il punto sulle attività del 2024.

Realizzato con il supporto del Comune di Latina, il concerto sarà anche un’occasione per sensibilizzare sul Centenario di Latina, con uno sguardo alle generazioni future e al valore della cultura come strumento di crescita e pace.

“Oltre ad essere un bellissimo spettacolo, questo evento rappresenta l’occasione per far sì che la città di Latina si stringa nuovamente attorno ai nostri operatori Unicef, quelli che ogni giorno sono impegnati in zone di guerra per proteggere i bambini, i quali purtroppo sono spesso costretti a pagare il prezzo più alto in queste difficili situazioni. Per i bambini la guerra è una catastrofe particolarmente tragica, perché li obbliga ad abbandonare casa, distrugge le scuole e i centri sanitari, sconquassa l’ambiente che li protegge. Gli aguzzini prendono facilmente il sopravvento con atti brutali di sfruttamento, abusi sistematici e violenza. Anche anni dopo la fine di un conflitto, inoltre, l’infanzia soffre di ferite psichiche, cattivo sostentamento e mancanza di prospettive. Ecco perché partecipare risulta davvero importante: per farlo, basta acquistare il proprio biglietto per lo spettacolo telefonando alla segreteria del nostro Comitato Provinciale.” Dichiara la Presidente del

Comitato Provinciale di Latina Michela Verga.