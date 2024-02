Al teatro D’Annunzio il prof di fisica più famoso del web: Vincenzo Schettini

Questa mattina, al teatro D’Annunzio del Comune di Latina, si è svolto il convegno dal titolo “Per crescere ci vuole un fisico bestiale: cosa voglio fare da grande?”. Ad organizzare la manifestazione l’istituto comprensivo Da Vinci – Rodari di Latina, con la collaborazione del Comune e di Prima Effe Feltrinelli per la scuola. Ospite d’eccezione il professore di fisica star del mondo del web, Vincenzo Schettini, che si è confrontato con gli studenti su sogni e progetti per il futuro. Presenti, in rappresentanza dell’amministrazione, il vicesindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone.

“È stato un piacere – dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Latina Francesca Tesone – vedere il teatro pieno di giovani studenti per il fisico Schettini, che ha trovato un modo alternativo per avvicinare i giovani alla sua materia, solitamente ostica e difficile da digerire. L’assessorato all’Istruzione si è attivato da subito perché l’evento riuscisse nel migliore dei modi, acquistando parte dei libri in omaggio per gli studenti e mettendo a disposizione il teatro D’Annunzio per l’evento. Abbiamo potuto constatare da vicino che il professore Schettini non è solo un ottimo docente, ma anche un abile divulgatore scientifico che sa parlare la lingua dei giovani e sa trasferire loro la motivazione a proseguire negli studi soprattutto delle materie più difficili. Per tutti noi presenti è stata un’esperienza costruttiva e istruttiva, dove gli ospiti hanno avuto la possibilità di interagire direttamente”.