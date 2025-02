Al Teatro di Priverno arrivo lo spettacolo di Hansel e Gretel

Prosegue al Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno la rassegna di teatro ragazzi “Famiglie a teatro”, inserita nell’iniziativa Officina Culturale dei Monti Lepini, diretta dall’associazione Matutateatro, con il contributo della Regione Lazio. Il prossimo appuntamento in programma sabato 8 febbraio alle ore 17.30 è con la compagnia abruzzese I Guardini dell’Oca, che presenta “Hansel e Gretel”, una favola musicale con attori e pupazzi, liberamente tratta dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm.

Un viaggio avvincente, poetico e divertente, in un classico delle favole: la storia di due bambini che faranno di tutto per rendere la vita difficile ad una povera “vecchina”, assai carina, ospitale, a volte irriverente, ma molto divertente. Lo spettacolo è interpretato dagli attori Raffaella Mutani e Ercole Di Francesco, musiche e versi sono di Antonio Cericola, luci e audio di Carlo Mené, pupazzi di Ada Mirabassi, scenografia di Laura Farina, testo e regia di Zenone Benedetto.

L’evento in programma sabato al Teatro Gigi Proietti di Priverno rientra anche all’interno della Prima Giornata Nazionale di Utopia, l’associazione che riunisce numerose realtà teatrali in tutta Italia, in particolare compagnie che operano per promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo presso le nuove generazioni. Si tratta di un evento unico e straordinario che celebra la passione, l’impegno e la vitalità delle tante realtà teatrali professionali che animano il nostro Paese. In questa giornata speciale, i soci di Utopia, tra cui Matutateatro, daranno vita a una molteplicità di spettacoli, incontri e performance di vario genere, ognuno nel proprio territorio, come se un filo invisibile unisse ogni Compagnia nella stessa giornata. Ogni evento sarà un tributo alla creatività e al lavoro delle compagnie teatrali e delle realtà professionali del territorio. La Giornata Nazionale di Utopia vuole essere un’occasione per riunire comunità, artisti e pubblico in un abbraccio ideale, rendendo omaggio al mondo dello spettacolo e al suo prezioso contributo culturale.

La rassegna “Famiglie a teatro” proseguirà poi domenica 9 marzo con il divertente spettacolo “Gedeone cuor di fifone”, presentato dalla compagnia La Mansarda/Teatro dell’Orco di Caserta. Proseguirà intanto anche sabato e per tutto il mese di febbraio la mostra di fotografia contemporanea a cura di Fabio D’achille per MAD Museo d’Arte Diffusa, dal titolo “Architetture quasi indistinguibili” di Giovanni Stoto, allestita presso il foyer del Teatro Gigi Proietti.

Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) al numero telefonico 3286115020.

Biglietto d’ingresso: € 5