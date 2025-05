Al Tecariba nel ricordo di un amico: domani il X memorial Lorenzo Giannandrea

Il X memorial Lorenzo Giannandrea, in programma domani a partire dalle 18 al Tecariba, sarà molto più di una semplice partita di calcio: sarà un incontro di cuori, memoria e solidarietà.

“Gol per la vita” celebra il ricordo di Lorenzo – “Lollo” per amici e familiari – un giovane centrocampista appassionato al gioco del pallone, tragicamente scomparso sul campo di gioco, con il “5” stampato nell’anima di chi l’ha conosciuto.

L’evento sarà organizzato dallo Staff Memory Lollo, che unisce la famiglia e gli amici storici di Lorenzo, custodi di un ricordo vivo, autentico e, anche quest’anno, i proventi saranno devoluti alla Fondazione ANT, che si occupa di assistenza medica specialistica domiciliare per i malati di tumore e progetti di prevenzione oncologica. Il sostegno al valore della vita vedrà il coinvolgimento anche di altri attori, come l’Associazione sanitaria CSE – Formazione, che inizierà il programma del memorial con un flash mob di sensibilizzazione ai temi della prevenzione e delle condotte e manovre, che in molti casi possono risultare provvidenziali in condizioni di grave rischio per la salute.

Dopo un minuto di raccoglimento, saranno i familiari di Lorenzo a dare simbolicamente il calcio d’inizio alla partita tra Squadra Bianca e Squadra Blu, composta dalle conoscenze di una vita. Al termine della gara, spazio alle simboliche premiazioni, in una giornata di festa nel ricordo di un caro amico mancato troppo presto.