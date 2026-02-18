Al via a Cisterna la quinta edizione del premio letterario Invictus School

Si aprono le porte sulla quinta edizione di Invictus School, il premio letterario sportivo dedicato alle scuola del territorio. Un progetto nato a Cisterna e che unisce sport e lettura coinvolgendo gli studenti in un percorso di crescita culturale e personale. Il premio, organizzato dalla casa editrice Lab DFG e nato nel 2022 su impulso dell’Amministrazione comunale, vede protagonisti gli studenti dell’Campus dei Licei M. Ramadù, che adotteranno in classe i libri finalisti e incontreranno autori e autrici in momenti di confronto diretto.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 febbraio con il giornalista di Latina Oggi Gianluca Atlante, autore del libro Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio. L’incontro sarà l’occasione per approfondire non solo la figura del campione Vincenzo D’Amico, ma anche il racconto sportivo come strumento di memoria, identità e passione.

Il percorso proseguirà fino a maggio con altri titoli in concorso, alternando la presenza di scrittori e atleti: Cesira di Noi con Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti, Emanuele Blandamura e Antonino Mancuso con Dentro e fuori dal ring, e Antonello Nigro con Padel – I consigli del mental coach. La finale si terrà il 29 maggio nell’Aula Consiliare del Comune, dove sarà proclamato il libro vincitore scelto dagli studenti.

“Invictus School è un progetto che racconta perfettamente il valore del connubio tra sport, letteratura e giovani – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Maria Innamorato –. Un’iniziativa che mette al centro i ragazzi e rende il Premio parte integrante della vita scolastica e culturale della città. Attraverso la letteratura, lo sport diventa racconto di impegno, disciplina e passione, valori fondamentali per la crescita dei giovani”.