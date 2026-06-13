Al via a San Felice i lavori per la sistemazione del manto stradale

Proseguono i lavori di sistemazione stradale a San Felice Circeo. L’Amministrazione Comunale ha messo in campo un piano organico di manutenzione straordinaria su due lotti di intervento, con cantieri aperti su alcune delle vie più frequentate del territorio. Il 1° Lotto, oltre ai lavori già effettuati, interesserà Via Nausica, Via Argonauti, Via Roma, Via Orsini, Via G. Verdi, Via dei Caprioli e Via Ippocampo. Il 2° Lotto è entrato nel vivo: i lavori sono già in corso su Via Gibraleon, mentre sono in programma gli interventi su Via IV Novembre e Via della Pineta, oltre ad altri interventi puntuali su via Roma.

Sul fronte della fibra ottica, è bene fare chiarezza: i lavori di posa rientrano in programmi nazionali e sono condotti da operatori privati incaricati a livello nazionale, senza alcun coinvolgimento diretto del Comune. Le ditte esecutrici effettueranno i ripristini delle superfici stradali manomesse durante gli scavi secondo gli standard fissati dalla normativa vigente. “Ogni cantiere aperto è una promessa mantenuta – dichiara il sindaco Monia Di Cosimo –. I cittadini ci chiedevano strade sicure e percorribili, e questo piano è la risposta più concreta che potevamo dare. Abbiamo avviato un programma serio, strutturato, che sta interessando un numero significativo di vie del territorio. I lavori proseguono secondo programma e a stretto giro verranno conclusi, migliorando le condizioni di percorribilità e sicurezza del territorio”.