Al via il Borgo Lepino Food Festival, appuntamento l’1 e 2 giugno a Sermoneta

Sarà un evento da non perdere dove sarà possibile degustare prodotti di eccellenza e del buon vino rigorosamente locale ad ingresso libero. L’appuntamento è per l’1 e 2 giugno a Sermoneta con BORGO LEPINO Food Festival, nell’ambito dei progetti che compongono il Piano di costruzione della prima Green Community del Lazio. In piazza Santa Maria, verranno presentate le aziende del territorio che faranno assaggiare le loro produzioni, mentre Fuori Porta verranno allestiti gli stand. Ma le degustazioni non terminano qui: presso la Loggia dei Mercanti, in piazza del Popolo, masterclass bianchi e bollicine (6 calici) e masterclass rossi e moscati (5 calici) a cura di Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con Strade Del Vino. E non solo : la location sarà teatro di una degustazione di oli, olive da tavola e pane d’eccellenza locale a cura di CAPOL. Prevista un’area per i bambini con laboratori, balli e magia. Il tutto, con la partecipazione l’1 giugno di Anninovanta Live con cover degli anni ‘90 e il 2 giugno di Alberto Farina e della sua comicità.

Il cibo, dunque, conferma la sua capacità di trascendere la propria identità di prodotto e di raccontare come la crescita si basi sulla consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. In questa chiave la cura, la ricerca e l’attenzione che mettiamo nel preparare un piatto tipico ispira l’approccio allo sviluppo sociale, culturale ed economico del luogo.

Ed è questo il mood che ispira il Festival, un contesto festivo ed informativo, in cui sarà possibile apprendere informazioni e considerare nuovi punti di vista sullo sviluppo socio-economico tramite il gusto delle eccellenze locali: “Il cibo locale – spiega Onorato Nardacci, commissario della XIII Comunità montana dei Lepini – può diventare la base del nostro brand identitario di valori e tradizioni”.

Il Territorio dei Monti Lepini ha un grande valore di identità e BORGO LEPINO Food Festival è una grande opportunità che lo proietta fuori dai confini del territorio stesso, dal palato al cuore. Un Festival in cui la scoperta di una nuova dimensione del cibo avrà lo scopo di veicolare i valori e le eccellenze delle tradizioni dei Lepini.

“Borgo Lepino Food Festival – continua Nardacci – permette agli ospiti di avere un rapporto diretto con il gusto e assaporare i piatti tipici con i prodotti di queste terre. Le degustazioni aprono le porte al dialogo con cui creare valore. Ogni tecnica di preparazione tipica porta con sé una storia, che aumenta l’unicità del prodotto stesso. Conoscerla diventa un ponte esperienziale al valore. Restituire al cibo la dimensione culturale è fondamentale per non ridurlo a mero nutrimento. La tradizione, somma di elementi culturali di un luogo nel tempo, è crescita. Proiettiamo gli ospiti nel futuro dei Monti Lepini, basato su consapevolezza ed identità. e questo ci permette di fornire i presupposti per fornire nuove regole e visioni”.

Soddisfatto il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli: “Siamo onorati – afferma – di ospitare un evento che vuole essere un primo passo verso la promozione della cultura del territorio per tutta la provincia e per il Lazio stesso. Mettendo insieme l’antichità del centro storico medievale con la cultura enogastronomici dei Lepini”.