Al via il ‘Natale Cisternese’, un mese di eventi nel segno dell’inclusione

Prenderà il via domani dalle ore 17:30 l’edizione 2022 del ‘Natale Cisternese’, a vestirsi di luce sarà Corso della Repubblica e Palazzo Caetani che per un mese diventerà la casa del Natale della città di Cisterna e il Villaggio di Babbo Natale.

Il Villaggio accoglierà bambini e adulti a partire dalle 17:30 di domani e a seguire tutti i giorni (feriali ore 17:30-20:00, prefestivi e festivi ore 10:30-12:30 e 16:30-20:00) al piano terra di Palazzo Caetani (sale Mimosa e Merolla) grazie all’associazione Mondo Disabili Future.

Immancabile il suggestivo Presepe alle Grotte che, come ogni anno, richiamerà visitatori da tutta la provincia e oltre a partire da domani e nei giorni di apertura (8, 11, 18, 24, 25, 26 dicembre 2022 – 1, 8 gennaio 2023) con orario 9:30-13:00 e 15:30-19:30.

Sempre in tema di presepi, anche quest’anno la Corte del palazzo si abbellirà delle creazioni degli alunni delle scuole dell’Infanzia e della Primaria di Cisterna per Presepi in concorso, con la premiazione del più votato prevista per sabato 7 gennaio 2023.

Come detto alle 17:30 ci sarà l’accensione delle luminarie che verrà accompagnata dal concerto dei Pop Cor, “Illuminiamo il Natale”, nei portici dell’ex sede comunale in Corso della Repubblica 186.

Alle 18, nella corte di Palazzo Caetani, la performance “Luce, narrazioni in musica”, Carla Vaudo, archeologa e storica dell’arte e la maestra Etta Lomasto, in una formazione con 4 voci e pianoforte, ci condurranno in un itinerario in cui le opere con i cui i grandi artisti hanno rappresentato la luce si intrecceranno alle canzoni gospel.

”Anche quest’anno – affermano l’Assessora alla Cultura, Maria Innamorato, e la Delegata allo Spettacolo, Turismo ed Eventi, Aura Contarino – l’Amministrazione ha organizzato un calendario ricco di appuntamenti, dai costi contenuti, ricco di sinergie e collaborazioni con le associazioni e i commercianti, ponendo particolare attenzione sia agli appuntamenti tradizionali ma anche ai temi socio-culturali come i laboratori storico-artistici per i bambini, e all’inclusione attraverso la collaborazione con Mondo Disabili Future per il Villaggio di Babbo Natale”.