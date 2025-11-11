Al via il restauro del Monumento ai Caduti di Borgo Grappa

Il Monumento ai Caduti di Borgo Grappa sarà presto oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. La ditta Duemme Restauri srl di Latina si è aggiudicata l’esecuzione dei lavori, per un importo di circa 18mila euro oltre oneri della sicurezza e Iva, in base alla determinazione del VII dipartimento comunale.

“Questa iniziativa s’inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e valorizzazione dei borghi del nostro territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa del rispetto, della memoria e della partecipazione civica”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, ricordando l’intervento concluso un anno fa sul Monumento ai Caduti di Borgo Faiti.

L’affidamento, firmato dalla dirigente Patrizia Marchetto, dà seguito alla deliberazione di giunta approvata nel luglio 2025 su proposta dell’assessore all’Urbanistica e ai Borghi, Annalisa Muzio. “Il tema – ha sottolineato l’assessore Muzio – è stato trattato anche nella commissione consiliare ‘Pianificazione’, presieduta da Serena Baccini, in un clima di condivisione del percorso adottato dalla giunta per i monumenti ai caduti di tutte le guerre”.

La commissione aveva dato il via libera al ripristino del decoro del monumento, situato nel parco di fronte alla parrocchia di San Giuseppe.

Il procedimento amministrativo ha richiesto il coinvolgimento del Demanio e della Soprintendenza. Per questo, il sindaco Celentano e l’assessore Muzio hanno rivolto un ringraziamento alla dirigente Marchetto e al responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonio Campagna, per la “puntuale interlocuzione” necessaria per le autorizzazioni.