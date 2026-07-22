Al via la 13esima edizione de “I Salotti Musicali Summer Festival 2026”

Prenderà il via questo sabato nella suggestiva cornice del Borgo di Villa Fogliano la XIII edizione de “I Salotti Musicali Summer Festival 2026” a cura dell’Associazione Culturale Eleomai con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, Comune di Latina e Opes comitato provinciale di Latina. Per i due appuntamenti previsti quest’anno – l’altro di scena il 31 luglio – una piacevole novità accoglierà il pubblico: in attesa di ascoltare le note si potrà gustare un piccolo aperitivo a bordo lago, compreso nel biglietto d’ingresso. Lo start è previsto alle ore 20.

Un viaggio sonoro che attraversa linguaggi e repertori diversi, costruito nella dimensione intima del duo: è questo il progetto di Arabella Rustico, contrabbassista e cantante, e Domenico Sanna, pianista.

Il percorso parte dagli standard jazz, affrontati con attenzione all’interplay e allo swing, in un dialogo essenziale e raccolto. Prosegue con composizioni originali, spazio di una scrittura personale, misurata, attenta al suono e al silenzio. Il repertorio si apre poi a musica brasiliana, nella canzone siciliana e nella canzone italiana, rilette con delicatezza e sensibilità jazzistica. Ne emerge un progetto dalla forte intimità espressiva, in cui la ricchezza del repertorio convive con un approccio sobrio, valorizzando l’ascolto reciproco, le sfumature timbriche e una dolcezza mai dichiarata, ma sempre presente.

Il 31 luglio sarà di scena, sempre nel Borgo di Villa Fogliano, il Quartetto Sharareh per accompagnarvi in un viaggio musicale che spazierà dalla classica al jazz, passando per il pop ed il rock.

Informazioni sulla prenotazione

Il costo è di 30 euro con prenotazione obbligatoria al 338 4874115; la prevendita è disponibile anche su Ciaotickets e Blu Ticket – Latina Fiori

Su richiesta, in collaborazione con Taxi Latina, previsto un servizio navetta a pagamento (07731747-07731881) da prenotare.