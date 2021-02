Al via la 7^ edizione del Cisterna Film Festival. Online il bando

CISTERNA DI LATINA- C’è tempo fino al 3 aprile 2021 per partecipare alla 7^ edizione del Cisterna Film Festival – Festival Internazionale del Cortometraggio, organizzato dall’Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche, con la direzione artistica di Cristian Scardigno. Il bando è online ed è possibile inviare i propri cortometraggi attraverso le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome.

Dopo un anno di limitazioni e una sesta edizione danneggiata dalle norme anti-covid, la voglia di tornare a fare cultura è tanta. L’Associazione Culturale procede con grinta e non si è fermata neanche lo scorso agosto, rifiutando le proiezioni online ma svolgendo l’edizione dal vivo, anche se per pochi e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni.

A fronte di un settore in piena crisi, il Cisterna Film festival si impegna a sostenere uomini e donne dello spettacolo riconfermando il premio in denaro che spetterà solo al primo classificato della sezione Concorso, ossia il Premio della Giuria. Altri riconoscimenti di questa edizione sono: il Premio del Pubblico, il Premio Next Generation, il Premio MOBilitazioni Artistiche al Miglior interprete, il Gran Premio della Giuria al Miglior Regista e il Premio Altre Visioni.

Le categorie a cui iscriversi sono: la competizione principale del CONCORSO; quella dedicata agli under 18, NEXT GENERATION, che nella migliore delle ipotesi si svolgerà a giugno presso le scuole medie inferiori del territorio, ALTRE VISIONI, composta da corti di sperimentazione e video arte; FOCUS ON, destinata ai cortometraggi di un Paese o di un area specifica scelti dalla Direzione Artistica in accordo con Festival Internazionali, ambasciate e istituti di cultura.