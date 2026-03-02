Al via la consultazione pubblica sul masterplan del centro storico di Latina

Doppio appuntamento con la città per discutere il futuro del cuore urbano di Latina. Il 5 e il 26 marzo, alle ore 16 nella sala De Pasquale del Comune, sarà presentato il masterplan “Piano di recupero centro storico di Latina”, redatto dagli architetti Alfonso Femia e Francesco Romagnoli insieme all’ingegnere Emilio Ranieri. Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito istituzionale.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, il dirigente del Dipartimento XIII Paolo Cestra, il presidente della commissione Urbanistica Roberto Belvisi e i progettisti incaricati. L’obiettivo, spiegano sindaco e assessore, è avviare un percorso partecipativo aperto a cittadini, associazioni di categoria, terzo settore, ordini professionali e organizzazioni sindacali, per costruire una pianificazione condivisa e sostenibile del centro storico. Il piano, già approvato in giunta, punta a restituire identità e funzionalità agli spazi pubblici, con interventi graduali e concreti in vista del Centenario e con una prospettiva di medio-lungo periodo.

Tra i punti centrali del masterplan anche l’accordo con l’Agenzia del Demanio per la riqualificazione e il riuso di immobili storici, in un’ottica di rigenerazione urbana e rilancio socio-economico. Le diverse fasi del progetto saranno discusse nelle commissioni consiliari e in Consiglio comunale, con la possibilità per gli stakeholder di presentare proposte migliorative. L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare attivamente ai due open day, per contribuire alla definizione di un piano strategico che mira a valorizzare i caratteri identitari della città e a proiettarli nel futuro.