Al via la rassegna “Sport all’ombra di Circe”. Sabato 27 luglio la presentazione di “1934: Campioni del Mondo” di Mauro Grimaldi

Anche quest’anno ritorna la rassegna letteraria “Sport all’ombra di Circe”, inserita nel programma estivo “E… state al Circeo”, organizzata dal Comune di San Felice Circeo e dall’associazione Pro Loco Circeo in collaborazione con la casa editrice Lab DFG.

Il primo evento della rassegna si terrà sabato 27 luglio alle ore 21:00 nella suggestiva Piazza Lanzuisi, nel cuore del centro storico di San Felice Circeo. Durante la serata verrà presentato il libro “1934: Campioni del Mondo”, scritto da Mauro Grimaldi – con prefazione di Matteo Marani – per Lab DFG. La presentazione, aperta al pubblico, sarà moderata dal giornalista Federico Domenichelli.

IL LIBRO

Il Mondiale del 1934 può essere considerato, storicamente, una proto-struttura del modello organizzativo più aderente a quei canoni di modernità che caratterizzeranno, da quel momento in poi, le future edizioni del campionato del mondo. Ma è anche il primo grande evento sportivo asservito a fini propagandistici che anticipò quello che sarebbe stato l’uso strumentale dello sport da parte dei regimi autoritari nella prima metà del xx secolo, una vittoria sportiva che non può prescindere dai passaggi storico-sociali che hanno segnato drammaticamente quegli anni.

L’AUTORE

Stefano Grimaldi è un dirigente sportivo del calcio italiano, oltre che giornalista e scrittore. Ha ricoperto vari ruoli nel mondo dello sport, tra cui quello di Segretario Generale della Lega Dilettanti e Vicepresidente Vicario della Lega Italiana Calcio Professionisti. Attualmente è consigliere delegato della Federcalcio Servizi. Come autore ha pubblicato diverse opere sulla storia del calcio. Ha vinto il Premio selezione Bancarella Sport nel 2000 e nel 2014, una menzione speciale sempre al Bancarella Sport nel 2013, Premio Gabriele Sandri per la letteratura sportiva nel 201 e premio Recalmare Leonardo Sciascia per l’editori dell’infanzia nel 2019. Con la Lab DFG ha pubblicato la tricologia Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale (1850-2021) e Quanto sei bella Roma.

PROSSIME DATE

I prossimi appuntamenti della rassegna saranno: venerdì 2 agosto con “Sulle orme di Circe: storie di vita e di sport all’ombra della Maga”, di Stefano Orsini; lunedì 12 agosto con “La seconda stella. Viaggio nella galassia nerazzurra del ventesimo scudetto”, di Valerio Iafrate; “Vincenzo D’Amico: volevo giocare nella Lazio”, di Gianluca Atlante.