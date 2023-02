Al via la “Rottamazione Quater” delle cartelle esattoriali

ECONOMIA & SOCIETA’

RUBRICA SETTIMANALE

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

E’ partita la rottamazione quater (“Definizione agevolata”) per le cartelle esattoriali, che scadrà il prossimo 30 aprile 2023, “per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia”.

Alla rottamazione quater si aggiunge anche un “mini condono” (“Stralcio dei debiti”), per gli importi fino ai mille euro per le cartelle al 2015.

E’ questa una importante opportunità per sistemare con un minimo di “respiro”, le varie posizioni irregolari. Ovviamente bisogna fare una analisi analitica delle varie cartelle, per poi valutare la possibile rottamazione. Come sempre le particolarità e le eccezioni ci sono e bisogna valutarle con cura.

Sostanzialmente l’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute con abbattimento degli interessi.

“La misura –leggiamo dall’Agenzia delle Entrate- prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.”

Possono aderire alla rottamazione anche coloro che hanno precedenti rottamazioni “decadute”.

Il pagamento della nuova rottamazione, potrà avvenire in unica soluzione o in 18 rate trimestrali con un interesse del 2%. L’ Agenzia delle Entrate, al sito

La “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, con i propri consulenti, svolge attività di assistenza iniziale, primo accesso e richiesta di estratto conto debitorio, nonché presentazione della richiesta di rottamazione.

Per le imprese e ditte associate CLAAI, tutto il servizio iniziale di assistenza e richiesta di estratto conto è in maniera gratuita, grazie alla rete di consulenti dell’Associazione.

Seguirà poi, a discrezione dell’azienda, la fase dell’analisi dettagliata per singolo caso sulla base di ciascuna situazione. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate vi sono le indicazioni del caso: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Presso lo Sportello “CLAAI Assimprese” di Via Carducci 7 a Latina (mail: credito@claai-assimprese.it) previo appuntamento, si possono avere informazioni e avviare le dovute pratiche.