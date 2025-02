Al via la terza edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina

Si aprono le iscrizioni per la terza edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina. I fotografi, professionisti e amatori, avranno tempo fino al 3 aprile 2025 per candidare i propri scatti, che saranno poi valutati da una giuria di esperti del settore. Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di centinaia di artisti dall’Italia e dall’estero, il concorso si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama fotografico, capace di coinvolgere l’intera comunità, dalle scuole ai grandi maestri dell’obiettivo.

Il tema scelto per quest’anno è “ÉNERGIA!”, intesa in tutte le sue forme: dalla vitalità di uno sguardo alla potenza di un gesto atletico, dalla forza della natura alla luce di un’idea. Le opere selezionate saranno esposte nella mostra che si terrà dall’8 al 25 maggio 2025 presso il Museo civico Duilio Cambellotti di Latina, affiancata da eventi, incontri con esperti e attività didattiche per gli studenti. “La fotografia non è solo un semplice mezzo per documentare eventi, è un’arte visiva che veicola emozioni, racconta storie e trasmette bellezza”, ha dichiarato Marco Pandozi, consigliere di amministrazione della Fondazione Roma, sottolineando l’importanza culturale e sociale dell’iniziativa.

A valutare gli scatti sarà, come detto, una giuria di livello internazionale, i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane. Il vincitore assoluto riceverà un premio di 10mila euro, mentre tre menzioni speciali – Miglior luce, Miglior composizione e Miglior significato – saranno premiate con 2.500 euro ciascuna. Il pubblico avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza tramite Facebook, assegnando così la Menzione speciale Premio del pubblico.