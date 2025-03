Al via l’assegnazione di 200 loculi e 40 ossari al cimitero di Sabaudia

Al via la procedura per le assegnazioni di 200 loculi e 40 ossari al cimitero di Sabaudia. Dopo oltre 10 anni di attesa, il Comune ha finalmente reso disponibili duecento loculi e quaranta ossari. I nuovi spazi cimiteriali sono frutto di un progetto di ampliamento del camposanto comunale dell’attuale Amministrazione, che prevede la realizzazione di 390 loculi e 80 ossari.

Una svolta per le famiglie in cerca di un posto sicuro per i propri cari anziani o addirittura già deceduti da anni e tumulati provvisoriamente in fornetti in prestito da conoscenti.

“La realizzazione – ha spiegato il sindaco Mosca – dei nuovi loculi e ossari è atto prioritario e doveroso da parte della mia Amministrazione perché volta a soddisfare, dopo oltre un decennio, la legittima aspettativa dei cittadini a vedere garantita la sepoltura dei propri cari in modo dignitoso e definitivo. Senza più ricorrere a prestiti di loculi da parte di amici o a essere costretti a inumare il defunto nel terreno”.

Sul sito ufficiale del comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, è stato pubblicato l’avviso pubblico per avviare la procedura di assegnazione dei nuovi spazi. La durata delle concessioni è di 45 anni per i loculi e 99 anni per gli ossari, entrambe rinnovabili.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2025, con possibilità di inviarle anche tramite PEC o di consegnarle a mano all’Ufficio URP del Comune, al piano terra del Palazzo comunale.

L’assegnazione degli spazi cimiteriali avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità ai residenti e a coloro che hanno già sepolture nel cimitero, con attenzione particolare anche per chi appartiene alle parrocchie di Molella, Borgo Vodice e San Donato. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda. In caso di domande multiple, verrà presa in considerazione soltanto quella protocollata per prima.

I costi di concessione per i loculi variano tra i 2.173,75 e i 3.802,50 euro, mentre per gli ossari si va da un minimo di 700 a un massimo di 1.500 euro, a seconda della posizione.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al momento della scelta dello spazio.