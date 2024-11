Alberto Martelossi nuovo allenatore della Benacquista Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ufficializzato oggi, 21 novembre, l’ingaggio di Alberto Martelossi come nuovo capo allenatore della prima squadra, impegnata in Serie B Nazionale. Il tecnico friulano, classe 1966, subentra ad Agostino Origlio, esonerato all’inizio della settimana.

Martelossi vanta una lunga carriera tra Serie B e A2, oltre a un’esperienza in Serie A con Roseto. Tra i suoi successi spicca la conquista della Coppa Italia di Serie A2 nel 2022 con l’Apu Udine, club con cui ha raggiunto due finali promozione consecutive.

Il nuovo coach ha espresso entusiasmo per la sfida: “Latina è un club che conosce il mio lavoro e per me questa è una grande opportunità. La Serie B si è alzata di livello e il Girone B è tra i più competitivi.”

Con l’arrivo di Martelossi, la Benacquista punta a rilanciare le proprie ambizioni per il prosieguo della stagione.