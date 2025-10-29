Albino Marostica nuovo presidente della Pedagnalonga: nominato il nuovo Consiglio direttivo

Albino Marostica è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’Associazione Pedagnalonga, storica realtà che da oltre 50 anni promuove l’omonima manifestazione simbolo del territorio, tra enogastronomia, sport e socialità. Marostica subentra a Pasqualino Sicignano, che ha guidato l’associazione per quindici anni e continuerà a far parte del Consiglio.

“La Pedagnalonga è un patrimonio collettivo e un punto di riferimento per tutta la comunità” ha dichiarato Marostica, annunciando l’obiettivo di rafforzare l’evento del 26 aprile e potenziare le attività annuali.

Completano il nuovo direttivo: Sonia Di Mauro (vicepresidente), Alessandro Guerzoni (tesoriere), Giulia Marostica (segretaria), insieme ai consiglieri Pasqualino Sicignano, Giuseppe Baratta, Paolo Gazzelloni, Angelo De Filippis, Gianluca Tognato, Deborah Casazza e Salvatore Costantino.

L’associazione conferma il suo impegno nel territorio e annuncia, tra le prime iniziative, l’evento “Luci del Borgo” l’8 dicembre.