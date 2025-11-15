Alcol ai minori in zona pub a Latina, denunciato un esercente

Contrastare con decisione la somministrazione di bevande alcoliche ai minori e garantire maggiore sicurezza nelle zone della movida. E’ con questo obiettivo che gli uomini della Questura di Latina hanno intensificato nelle ultime settimane l’attività di vigilanza sugli esercizi commerciali maggiormente frequentati dai giovani. Nella serata di ieri, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo nell’area compresa tra via Neghelli, via Lago Ascianghi, via Cesare Battisti, corso della Repubblica e corso G. Matteotti, passando al setaccio diversi locali.

Durante le verifiche, i poliziotti hanno sorpreso tre giovanissimi, due tredicenni e un quattordicenne, intenti a consumare superalcolici seduti ai tavolini di un’attività commerciale. Accertata la violazione, è immediatamente scattata la contestazione nei confronti del titolare, ritenuto responsabile della somministrazione vietata. L’esercente è stato denunciato alla Procura della Repubblica, come previsto dalla normativa penale.