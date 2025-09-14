Alcol e droga alla guida, due denunce in provincia

Due episodi distinti, ma accomunati dalla pericolosità dei comportamenti al volante, hanno portato alla denuncia di una 39enne e di un 72enne, entrambi alla guida dei propri veicoli sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

I carabinieri di Terracina hanno fermato la donna, residente a Latina, che, sull’Appia, è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Sottoposto ad accertamenti, l’esito ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito e le è stata ritirata la patente.

Per quanto riguarda il 72enne, questi era rimasto coinvolto in un incidente lo scorso 30 maggio. Sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici, l’indagato è risultato positivo all’assunzione di sostanze psicotrope ed è stato, dunque, denunciato.