Alessandro Fanizza è il nuovo palleggiatore del Cisterna Volley

Alessandro Fanizza, 19 anni, originario di Ostuni, è stato ufficialmente annunciato come nuovo palleggiatore del Cisterna Volley per la prossima stagione di Superlega. Con i suoi 192 cm, il giovane talento pugliese sarà a disposizione di coach Guillermo Falasca, affiancando il veterano Michele Baranowicz. Convocato recentemente per il collegiale con la Nazionale Seniores, Fanizza è un campione europeo Under 20 e sarà presente agli Europei Under 22 in Olanda.

Il direttore sportivo Candido Grande ha sottolineato l’importanza della continuità della squadra, che ha mantenuto gran parte del gruppo dell’ultima stagione. Fanizza rappresenta il primo nuovo innesto e viene descritto come un atleta di grande prospettiva, destinato a crescere accanto a un esperto come Baranowicz. Fanizza ha scelto Cisterna consapevolmente, attratto dal progetto illustrato dalla dirigenza.

Dopo aver giocato in serie A3 con Casarano e in A2 con Castellana Grotte, Fanizza è pronto per una nuova sfida, con l’obiettivo di migliorare tecnicamente e divertirsi in campo.