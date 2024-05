Alessandro Finauri diventa Libero e resta al Cisterna Volley

Alessandro Finauri continuerà a far parte del roster del Cisterna Volley anche per la stagione 2024/2025. Il giovane atleta, che ha brillato come schiacciatore ricevitore, passerà ora al ruolo di libero. Insieme a Domenico Pace, sarà uno dei due liberi a disposizione di coach Guillermo Falasca per il prossimo torneo di Superlega.

Un Giovane Talento in Crescita

Finauri, 20 anni e alto 185 cm, ha mostrato un notevole sviluppo nel corso della sua prima stagione nel massimo campionato italiano. Cresciuto nel vivaio dell’Onda Volley e successivamente nel Marino Pallavolo, ha fatto il salto in A1 dimostrando le sue capacità. La decisione di passare al ruolo di libero è nata dalla riflessione con il coach e dalla consapevolezza del suo miglioramento nella ricezione.

Una Scelta Importante per il Futuro

“Durante il primo campionato in Superlega, mi sono reso conto, confrontandomi con coach Falasca, che il fondamentale in cui ero migliorato di più era la ricezione,” ha spiegato Finauri. “Durante i play-off per il quinto posto abbiamo testato il ruolo di libero con maggiore frequenza e mi sono appassionato. Insieme all’allenatore, abbiamo deciso di scegliere questo ruolo per il mio futuro.”

Esperienze Passate e Obiettivi Futuri

Finauri ha ricordato con entusiasmo la scorsa stagione, in particolare l’emozione di essere nominato MVP nella partita contro Padova giocando da libero. Questo successo ha rafforzato la sua determinazione a continuare su questa strada. La sua prestazione gli ha anche valso la chiamata in Nazionale, dove parteciperà al primo collegiale e successivamente alla Junior League con il Cisterna Volley. “Questo cambiamento di ruolo lo prendo come una sfida,” ha dichiarato Finauri. “A 20 anni cambiare stile di gioco non è facile, ma il mio obiettivo è lavorare per essere titolare in Superlega da libero.”

Prospettive in Nazionale

Finauri ha già risposto alla convocazione con la Nazionale Under 21 e punta ora a partecipare al campionato europeo. “Darò il massimo perché ho intenzione di fare il campionato europeo,” ha aggiunto. “La voglia c’è, l’occasione anche e voglio dare tutto per centrare questo obiettivo.”

Il Roster del Cisterna Volley

Finauri e Pace si uniscono a un roster già definito che include Michele Baranowicz e Alessandro Fanizza come palleggiatori, Theo Faure opposto, Jordi Ramon, Efe Bayram e Willner Rivas come laterali, Daniele Mazzone e Aleksandar Nedeljkovic come centrali. La squadra è pronta ad affrontare la prossima stagione con rinnovata fiducia e determinazione.

Con questa nuova sfida, Alessandro Finauri si prepara a dimostrare ancora una volta il suo talento e la sua dedizione, sia in Superlega che in ambito internazionale.